Kenan Nuhut için Ankara'da tören düzenlendi
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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut için Ankara'da tören düzenlendi. Spor ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı törende Nuhut'un ailesi ve sevenleri de yer aldı. Türk halteri için ayrı bir yeri olan Nuhut, milli sporcuların başarılarına büyük katkı sağlamıştı.
Geçtiğimiz gün hayatını 67 yaşında kaybeden ve 1997-1998 ile 2000-2004 yıllarında Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Kenan Nuhut için Ankara'da tören düzenlendi. Arif Nusret Say Halter Salonu önünde düzenlenen törene Nuhut'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
TALAT ÜNLÜ: HEPİMİZİN AĞABEYİ, REHBERİYDİTörende Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Nuhut'un Türk halteri için ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, "Milli sporcularımız onun başkanlığı dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında rekorlar kırarak altın madalyalar kazandılar. Kenan ağabey, sadece federasyon başkanı değil, hepimizin ağabeyi, rehberiydi. Efsane başkan diye anılmasındaki en önemli sebep 2004 Atina Olimpiyatları'nda 3 altın ve 2 bronz madalyanın gelmesiyle Türk halteri bir olimpiyatta 3 altın, 2 bronz kazanarak tarihe geçmişti. Olimpiyatların bir başka özelliği de Türkiye olimpiyatlarda kadınlarda ilk defa Nurcan Taylan ile bir altın madalya kazandı. Sözün bittiği yerdeyiz. Allah'ım rahmetiyle muamele etsin, başımız sağ olsun" dedi.NURCAN TAYLAN: ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANI KAYBETTİKKenan Nuhut'un federasyon başkanlığı döneminde 2004 Atina Olimpiyatları'nda gösterdiği başarıyla Türk halterinde kadınlarda ilk defa altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Nurcan Taylan, Nuhut'un kendisini spora başladığı ilk andan itibaren desteklediğini ifade ederek, "2004 Atina Olimpiyatları'nda da sporcularını daima destekledi. O her zaman sporcunun başarısını düşünüyordu. Bizim manevi babamızdı. Kamplarda ailemizden uzaktık ama ailemizin yokluğunu bize hissettirmedi. Her zaman arayıp akıl danışabileceğim bir büyüğümdü. Çok değerli bir insanı kaybettik" diye konuştu.HALİL MUTLU: TÜRK SPORUNUN BAŞI SAĞ OLSUNDünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu da, ailesini bırakıp Bulgaristan'dan Türkiye'ye halter yapmak için geldiğinde Nuhut'un kendisine sahip çıktığını kaydederek, "Türkiye'ye geldiğim günden bu yana başarımın her noktasında vardı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, Türk sporunun başı sağ olsun" ifadelerini kulandı.Nuhut'un başkanlığı döneminde 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan eski milli halterci Taner Sağır da Kenan Nuhut'un Türk halterinde tarih yazdığını söyledi.
Nuhut'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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