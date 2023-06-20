Kenan Nuhut için Ankara'da tören düzenlendi

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut için Ankara'da tören düzenlendi. Spor ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı törende Nuhut'un ailesi ve sevenleri de yer aldı. Türk halteri için ayrı bir yeri olan Nuhut, milli sporcuların başarılarına büyük katkı sağlamıştı.