Kenan Nuhut Anısına Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Düzenlendi

Türkiye Halter Federasyonu, Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nı bu yıl, haziran ayında yaşamını yitiren eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut anısına düzenledi. Kenan Nuhut'un kızı Tuğçe Nuhut, 'Birçok müsabakalara, şampiyonalara katıldık ama ilk defa babam olmadan bir organizasyona katıldık. Gözlerimiz onu arıyor sanki o konuşacakmış, madalyaları o takdim edecekmiş gibi geliyor. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Fakat bu anlamlı şampiyona ile ömür boyu geçmeyecek acımız bir nebze olsun dinmiştir' dedi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de 'Kenan Nuhut adına bu müsabakayı düzenlemek bizim için bir şeref, büyük bir onur oldu' diye konuştu.

Türkiye Halter Federasyonu, Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nı bu yıl, haziran ayında yaşamını yitiren eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut anısına düzenledi. Kenan Nuhut'un kızı Tuğçe Nuhut, "Birçok müsabakalara, şampiyonalara katıldık ama ilk defa babam olmadan bir organizasyona katıldık. Gözlerimiz onu arıyor sanki o konuşacakmış, madalyaları o takdim edecekmiş gibi geliyor. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Fakat bu anlamlı şampiyona ile ömür boyu geçmeyecek acımız bir nebze olsun dinmiştir" dedi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de "Kenan Nuhut adına bu müsabakayı düzenlemek bizim için bir şeref, büyük bir onur oldu" diye konuştu.

Türkiye Halter Federasyonu, bu yıl 9-13 Ağustos arasında düzenlediği Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nı 19 Haziran'da hayatını kaybeden Eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut anısına yaptı.

Ankara Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu'nda yapılan Kenan Nuhut Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın bugünkü kısmında Kenan Nuhut'un kızı Tuğçe Nuhut, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü konuştu.

Tuğçe Nuhut, şunları dile getirdi:

"BU ANLAMLI ŞAMPİYONA İLE ÖMÜR BOYU GEÇMEYECEK ACIMIZ BİR NEBZE OLSUN DİNMİŞTİR"

"Babam Kenan Nuhut adına düzenlenen bu şampiyonanın yeri benim ve ailem için çok önemli ve anlamlı. Birçok müsabakalara, şampiyonalara katıldık ama ilk defa babam olmadan bir organizasyona katıldık. Gözlerimiz onu arıyor sanki o konuşacakmış, madalyaları o takdim edecekmiş gibi geliyor. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Fakat bu anlamlı şampiyona ile ömür boyu geçmeyecek acımız bir nebze olsun dinmiştir. Babamın başarılarının hiçbiri tesadüf değildi. Bu başarısının altında yatan ise çok çalıştı, çabaladı, halteri ailesi olarak gördü. Biz de her zaman halter camiasının bir parçası olduk. Şimdi görüyorum ki bu vefalı şampiyonayla iyi ki biz halter camiasının birer parçasıyız."

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de şöyle konuştu:

"KENAN NUHUT ADINA BU MÜSABAKAYI DÜZENLEMEK BİZİM İÇİN BİR ŞEREF, BÜYÜK BİR ONUR OLDU"

"Kenan abi Türkiye Halter Federasyonu'na genel sekreterlik yaptı, biz sporculuk yaptık. Kenan abi, Türkiye Halter Federasyonu'na başkanlık yaptı, biz antrenörlük yaptık. Bugün ben burada bu konuşmayı yapıyorsam ve federasyon başkanı olduysam ondan öğrendiğim birçok güzel anı ve hatıralarla yola çıktım. Biz ona efsane başkan diyoruz, onu efsane yapan sevgisi, saygısı bunlar zaten tartışılmaz…2004 Atina Yaz Olimpiyatları; ülkemiz 11 madalya kazanmış bunun 3 tanesi altın. Bu 3 tane altın madalya ve 2 bronz madalya halterden gelmiş ve halterin federasyon başkanı Kenan Nuhut. İşte Kenan abimizi efsane yapan en önemli nokta bu. Türkiye, spor tarihinde ilk defa olimpiyatlarda kadın olimpiyat şampiyonluğu Kenan Nuhut zamanında gerçekleştirmiş ve Kenan Nuhut bu noktada da imzasını atmıştır. Kenan Nuhut adına bu müsabakayı düzenlemek bizim için bir şeref, büyük bir onur oldu."

Öte yandan yaklaşık 7 yıl Kenan Nuhut ile çalışan gazeteci Mustafa Yılmaz da günün anlam ve önemine dair ANKA Haber Ajansı'na şunları ifade etti:

"KENDİSİ BİR OKUL GİBİYDİ"

"Türkiye'de halter denilince akla Kenan Nuhut gelirdi, Kenan Nuhut deyince akla halter sporu gelirdi. Kenan Nuhut ile Naim Süleymanoğlu özdeşti. Yaklaşık 2 ay önce bu hayat gözlerini yumdu. Kenan Bey, halter federasyonu da onun anısına böyle bir organizasyon yapma kararı aldılar. Türk sporuna büyük hizmetleri oldu, dolaysıyla federasyon yönetimi de bir vefa örneği göstererek Kenan Nuhut'un adını böyle bir organizasyonda yaşattılar. Sporun hem gençlerin gelişiminde, geleceğe atılma noktasında çok önemli olduğunu biliyordu. Rol modeller yetiştirdi, Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu, Nurcan Taylan gibi… Salona girdiğimde duygusal bir an yaşadım, Kenan Bey ile yaklaşık 6-7 yıl birlikte çalıştık. CHP'nin spor alanında çok büyük bir gelişim sağlamasını Sayın Kılıçdaroğlu ile sağladı Kenan Nuhut. Kendisi bir okul gibiydi."

Ayrıca, şampiyonanın bugünkü kısmında kadın halterciler yarıştı, ardından madalyalarını adlı. Yanı sıra Federasyon Başkanı Ünlü, Nuhut'un eşi Cemile Nuhut'a plaket, kızı Tuğçe Nuhut'a da üzerinde Türkiye Halter Federasyonu yazısı ve logosu olan çini işlemeli tabak takdim etti.