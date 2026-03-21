Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Diouf, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Diaby, Ali Akman ve Mehmet Efe Çakmak golleriyle dikkat çekti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Berkay Erdemir, Enes Biroğlu, Batuhan Bıyıklı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Erkam Develi), Roshi (Dk. 67 Enes Yılmaz), Halil Can Ayan (Dk. 67 Fernandes), Diaby (Dk. 78 Mehmet Efe Çakmak), Diouf (Dk. 46 Ali Akman )

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 78 Halil Eray Aktaş), Yusuf Buğra Demirkıran (Dk. 59 Eymen Namlı), Ali Fidan, Yücel Gürol (Dk. 46 Ahmet Yılmaz), Mert Menemencioğlu, Kayra Saygan (Dk. 59 Çağlar Çelenk), Toprak Bayar (Dk. 46 Aykut Sarıkaya), Kürşat Türkeş Küçük, Osman Kaynak, Gökdeniz Tunç

Goller: Dk. 15 ve 23 Diouf, Dk. 34 Hüseyin Bulut, Dk. 52 İshak Karaoğul, Dk. 76 Diaby, Dk. 88 Ali Akman, Dk. 90+6 Mehmet Efe Çakmak ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 41 Abdullah Çelik, Dk. 90+3 Hüseyin Bulut ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
