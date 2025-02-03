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Keçi Çobanından Bocce Milli Takımına: Adnan Şen'in Başarı Hikayesi

Keçi Çobanından Bocce Milli Takımına: Adnan Şen'in Başarı Hikayesi
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde keçi çobanlığı yapan 16 yaşındaki Adnan Şen, yetenek taraması sonrası başlangıç yaptığı boccede milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor. Okul dışındaki vaktini aile mesleği çobanlıkla geçiren Şen'in bocce yolculuğu ilham verici bir başarı öyküsü olarak öne çıkıyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde keçi çobanlığı yaparken yetenek taraması sonrasında bocceye başlayan Adnan Şen, Bocce Milli Takımı'na seçilmenin heyecanını yaşıyor.

Elmalı ilçesinde yaşayan Şen ailesinin en büyük evladı Adnan Şen (16), ilköğretim eğitimi sırasında okul dışındaki zamanlarında aile mesleği olan keçi çobanlığı yapıyordu.

Yörük sapanı olarak bilinen sallama sapan ile keçilerin kontrolünü sağlayan Adnan, zamanla yaptığı atışlarda ustalaştı.

Adnan Şen, okulunda yapılan yetenek taraması sırasında atışlardaki becerisi fark edilince bocceye yönlendirildi.

Antalya'da spor lisesinde eğitimini sürdüren Adnan, 2024 yılında elde ettiği Türkiye Petank Yıldızlar Şampiyonası Altın Nokta ikinciliği, 15. Uluslararası Bocce Petank Şampiyonası ikili takımlar ikinciliği ve Bocce Petank Okul Sporları Türkiye ikinciliği derecelerinin ardından Bocce Milli Takımı'na seçilmeyi başardı.

"Bocce'den önce bir hayalim yoktu"

Milli takıma çağrılan 16 yaşındaki milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden itibaren keçi sürüsündeki davarlar dağılınca sallama sapanla taş atarak onları topladığını söyledi.

Okuldayken kendisine bocceden bahsedildiğinde, futbol oynamayı sevdiği için başlarda bu spora sıcak bakmadığını belirten Şen, yetenek taramasında başarılı olup oynamaya başlayınca "Sen bu sporu yaparsın" denilerek desteklendiğini ifade etti.

Milli sporcu, Bocce Milli Takım Antrenörü Yağmur Uzun'dan aldığı eğitimler sayesinde turnuvalarda dereceler elde ederek milli takıma seçildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bocce'ye ilk başladığımda, ilk atış yaptığımda, yerde duran topa baktım. 'Koşan davarı vurmuş adamım. Bu ne olacak ki?' dedim. Ancak oynayınca onun da bir zorluğu olduğunu gördüm. Taş atmayla bocce aynı şey gibi. Oynamayı öğrenirken, çobanlıkta davarlara taş attığım için bocceye de kollarım zamanla alıştı. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Orada derece yapıp önce Avrupa'da, sonra da dünyada ismimi duyurmak istiyorum. Bocceden önce bir hayalim yoktu. Çoban olmayı düşünüyordum. Aslında okumaya devam etmeyecektim. Bocceye başlayınca okulu da devam ettirdim. Buralara geldim."

Elmalı'nın Kuzköy Mahallesi'nde çobanlık yapan baba Osman Şen ise ilk başlarda "Bocceden bir şey olur mu olmaz mı" diye tereddütte kaldığını belirtti.

Öğretmenlerinin teşvikiyle bu spora başlayan oğlunu elde ettiği derecelerden sonra devam etmesi için kendilerinin de desteklediğini ifade eden Şen, "Biz çobanız, bocce bilmeyiz. Oyuna baktım, oğlumun başaracağını gördüm. Çünkü davarları çevirmek için önlerine taş atarken isabetli atıyordu." dedi.

Antrenör Uzun, sporcusundan dereceler bekliyor

Bocce Milli Takımı Antrenörü Yağmur Uzun da sporcusu Adnan Şen'in Elmalı ilçesinde bir yandan okurken bir yandan da keçi çobanlığı yaptığını hatırlattı.

Sürüyü toparlamak için sallama sapanla taş atan sporcunun, bocce için yapılan seçmede de en üst seviyede derece yaparak bu spora başladığını aktaran Uzun, "Bu spora devam etmiş olmasa belki çobanlığa devam edecekti. Ailesi, yapı ve ekonomik durum itibarıyla liseye göndermeyi düşünmüyordu. Aile kendi işlerine yardımcı olabilecek, çobanlık mesleğini devam ettirebilecek çocuk yetiştirmişti. Sporda dereceler elde edince ailesi de buna ikna oldu ve bu spora devam etti." ifadelerini kullandı.

Uzun, sporcusunun milli takıma seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ancak bunun ilk adım olduğunu, bundan sonra ondan Avrupa ve dünya dereceleri beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
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