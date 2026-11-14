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KBÜ Masa Tenisi Takımı 17 takım arasında üçüncü olarak Türkiye Finalleri'ne yükseldi

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KBÜ Masa Tenisi Takımı 17 takım arasında üçüncü olarak Türkiye Finalleri'ne yükseldi
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Karabük Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, Bayburt'ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları bölge müsabakalarında 17 takım arasında üçüncü olarak Türkiye Finalleri'ne kaldı. Takım, 16-24 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Masa Tenisi Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen bölge müsabakalarını üçüncü sırada tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne yükseldi.

Bayburt'ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları bölge müsabakalarında 17 takım arasında üçüncü olan Karabük Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Karabük'te gerçekleştirilen il müsabakalarını birinci tamamlayarak kenti temsil etme hakkı kazanan KBÜ ekibi, Bayburt'taki bölge elemelerinde 17 takımla mücadele etti.

Toplam 8 karşılaşmaya çıkan üniversite takımı, turnuvayı yalnızca bir yenilgi alarak üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuçla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan KBÜ Masa Tenisi Takımı, 16-24 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ü temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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