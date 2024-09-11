Üye Girişi
Haberler

Kazandığı parayı duyunca inanamayacaksınız! Yusuf Dikeç köşeyi döndü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ve gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, 300 Cumhuriyet Altını (5.600.000 TL) para ödülü kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye'de, madalya kazanan sporculara verilecek para ödülü sahiplerine teslim edildi.

YUSUF DİKEÇ'E 300 CUMHURİYET ALTINI

Yönetmelik gereği altın madalya kazanan sporculara verilen 1000 cumhuriyet altını değerindeki ödülden bu yıl kimse yararlanamazken, gümüş madalya kazanan sporculara 600, bronz madalya kazanan sporculara ise 300 cumhuriyet altını verildi.

Olimpiyat oyunlarına Türkiye adına damga vuran isim, karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç oldu. Diğer sporcuların aksine profesyonel ekipman kullanmayan ve rahat tavırlar sergileyen Dikeç'in pozu dünyadaki birçok sporcu tarafından taklit edilirken, ikon haline gelen 51 yaşındaki sporcuya verilen para ödülünün Türk lirası karşılığı belli oldu.

Kazandığı parayı duyunca inanamayacaksınız! Yusuf Dikeç köşeyi döndü

Bireysel sporların aksine, bir takım sporunda başarı elde eden oyuncuların para ödülü de bu kritere göre değerlendirildi. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın bir takım sporunda gümüş madalya kazanması nedeniyle her sporcuya 300 cumhuriyet altını değerinde ödeme yapıldı.

5.5 MİLYON TL DEĞERİNDE

Olimpiyat oyunlarında kazanılan paraların teslim edilmesiyle birlikte Yusuf Dikeç, yaklaşık 5.5 milyon lira değerinde para ödülüne hak kazanmış oldu. Türkiye, olimpiyat madalyalarına en yüksek para ödülünü veren ülkeler arasında üst sıralarda yer alırken, ilk sıradaki ülke ise Hong Kong oldu. Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi altın madalyaya 25 milyon 422 bin TL, gümüş madalyaya 12 milyon 711 bin TL, bronzaysa 6 milyon 355 bin TL ödül vermekte.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Cumhuriyet Altını Türkiye Finans Gümüş Paris Spor

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı
500

Yorumlar (12)

er ak:

bi ev alir o para. o mu koseyi donmek

78
3
yanıtYanıtla
Vedat Tepe:

Bir futbolcunun çerez parası

63
0
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Vatana hizmetin karsiligi normal.bir dairesi parasi iken koseyi dondu ilginc olmus.

42
0
yanıtYanıtla
yılmaz teneke:

Kahvehanede kağıt oynarken mi buldunuz bu haber başlığını?Daha düzgün bi başlık açamıyo musunuz?.Köşeyi döndü ne demek!!!

31
1
yanıtYanıtla
Emre null:

aman Allah im paraya bak arkadaş 100 yıl yeter insana ye ye bitmez odaya sığmaz o para

15
1
yanıtYanıtla
Paşa3424:

Yarışma çok ilginç uydurup uydurup yeni oyun düzenliyorlar Nişancılık iyi olan herkes yapabilir bence.hayırlı olsun.

2
9
yanıtYanıtla
Mustafa Yörükoglu:

Helali hoş olsun.

10
1
yanıtYanıtla
Cemalettin Doğan:

Helal hoş olsun tebrikler inşallah altın madalya alır

7
2
yanıtYanıtla
Ray Tlu:

5.600 e köşeyi döndü başlığı ne kadar saygısızca.. O kadar emeğin karşılığında bu paranın hiç bir değeri yok.. 10 katı fazla para verilmeliydi.. Sporcuları haber ederken saygı göstermeyen haberci topluma çıktığında saygı bekler..

0
0
yanıtYanıtla
isa yatar:

Köşeyi döndü başlığa bakın mahalle gazetesi sanki.Hem bu para artık abartılacak bir miktar değil 5 yıl önce olsa tmm

0
0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu?
title