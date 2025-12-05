Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

Bahis soruşturmasının yeni dalgasında gözaltına alınan isimlerden biri de Antalyaspor'un eski 2. Başkanı Emrah Çelik oldu. Çelik'in kendi kulübünün maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı ve 4-0'lık skor kuponundan büyük para kazandığı belgelere yansıdı.

GÖZALTI KARARI SONRASI SKANDAL BELGELER ORTAYA ÇIKTI

Türkiye genelinde düzenlenen bahis ve maç manipülasyonu operasyonu büyürken, Antalyaspor'un eski 2. Başkanı Emrah Çelik de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma dosyasına giren belgeler, Çelik'in kendi takımının maçlarına dahi yüksek tutarlı bahisler oynadığını ortaya koydu.

KAYSERİSPOR – ANTALYASPOR MAÇINA 4-0 BAHİS

Emrah Çelik'in 3 Mart 2023 tarihinde oynanan Kayserispor – Antalyaspor maçında takımının 4-0 kazanacağına bahis oynadığı belirlendi. Bu riskli tercihin ardından Çelik'in kupondan 475 bin TL kazanç elde ettiği kayıtlara geçti.

SKANDAL İCRA TAKİBİYLE AÇIĞA ÇIKTI

Olay, 2024 Eylül ayında ilginç bir şekilde ortaya çıktı. Çelik'in sahibi olduğu şirket, Antalya'da bir İddaa bayisi işleten S.B. hakkında 2 milyon TL'lik icra takibi başlattı.Ancak borcu reddeden bayi sahibi, mahkemeye sunduğu belgelerle Çelik'in bahis trafiğini gözler önüne serdi. Bu belgeler soruşturma dosyasına da girdi.

DOSYADA WHATSAPP MESAJLARI VE BANKA KAYITLARI VAR

Mahkeme dosyasına giren belgeler arasında:

Çelik'in oynayacağı maçları yazdığı WhatsApp mesajları

2 milyon 424 bin TL'yi aşan banka dekontları

Şirket üzerinden gönderilen para transferleri

"Borç verme" notuyla gönderilen yüksek meblağlar

yer alıyor.

Bu para akışının alışveriş ya da borç değil, sistematik bir bahis organizasyonu olduğu değerlendiriliyor.

BİR AYDA 2.8 MİLYON TL'LİK BAHİS, TEK MAÇA 600 BİN TL

Belgeler, Emrah Çelik'in yalnızca bir ay içinde yaklaşık 2 milyon 800 bin TL bahis oynadığını gösteriyor. Tek bir maç için ise 600 bin TL yatırdığı tespit edildi.

KODLU SKOR TİCARETİ: "2-1'LER 50, 2-2'LER 10"

Soruşturma dosyasındaki mesajlarda, tam skor bahislerinin kodlanarak iletildiği dikkat çekiyor.

Mesajlarda:

"2-1'ler 50, 2-2'ler 10"

"2-1'ler 50 bin, 2-0'lar 10 bin"

"2-1'ler 50, diğerleri 10"

gibi ifadeler geçiyor. Bu kodların, çok yüksek meblağlarla oynanan tam skor bahislerinin talimatları olduğu değerlendiriliyor.