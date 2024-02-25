Kayserisporlu Arif Kocaman, MKE Ankaragücü maçında sarı kart gördü
Kayserispor savunma oyuncusu Arif Kocaman, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla ligde cezalı duruma düştü.
Kayserispor savunma oyuncusu Arif Kocaman, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla ligde cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, MKE Ankaragücü konuk ederken sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye onbirde başlayan Arif Kocaman, 10. dakikada hakem Turgut Doman tarafından sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Arif Kocaman, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor müsabakasında cezalı duruma düştü.
20 yaşındaki futbolcu; Galatasaray, Gaziantep FK, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü maçlarında sarı kart gördü. Arif Kocaman sarı-kırmızılılarla bu sezon ligde 18 lig maçında görev aldı. - KAYSERİ