Kayserispor, Yeni Sezon Hazırlıklarına 1 Temmuz'da Başlayacak

Kayserispor, Yeni Sezon Hazırlıklarına 1 Temmuz'da Başlayacak
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Süper Lig takımlarından Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü başlayacak. Takım, Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde ilk idmanını kulüp tesislerinde gerçekleştirecek.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü yapacağı ilk idmanla başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarih belli oldu. 2024-2025 futbol sezonunun tamamlanmasının ardından tatile çıkan sarı kırmızılı takım, 1 Temmuz Salı günü kulüp tesislerinde toplanacak. Kayseri temsilcisi, Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde ilk idmanını gerçekleştirecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de başlayacak olan Kayserispor'un ardından kamp programı belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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