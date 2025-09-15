Kayserispor ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Öğrencilere Kombine İndirimi
Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Öğrenciler, 2025-26 futbol sezonunda indirimli kombine bilet alabilecek.
Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre protokol kapsamında 2025-26 futbol sezonunda öğrenciler, öğrenci belgelerini ibraz etmeleri halinde kombine biletlerini indirimli alabilecek.
Protokol imza törenine Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın katıldı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Spor