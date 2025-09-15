Haberler

Kayserispor ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Öğrencilere Kombine İndirimi

Kayserispor ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Öğrencilere Kombine İndirimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzaladı. Öğrenciler, 2025-26 futbol sezonunda indirimli kombine bilet alabilecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre protokol kapsamında 2025-26 futbol sezonunda öğrenciler, öğrenci belgelerini ibraz etmeleri halinde kombine biletlerini indirimli alabilecek.

Protokol imza törenine Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın katıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama

Mahkemenin CHP kararının ardından sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.