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Kayserispor ve Kasımpaşa Maçında İlk Yarısı Eşitlik Sona Erdi

Kayserispor ve Kasımpaşa Maçında İlk Yarısı Eşitlik Sona Erdi
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Trenddayol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Maç boyunca iki takım da etkili pozisyonlar bulsa da, gol atmayı başaramadı.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Kartal Kayra'nın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Mane yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

14. dakikada kaleci Bilal Bayazit'in hatalı pasında araya giren Hajradinovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Çağlar Uyarcan, Berkan Duran

Kayserispor : Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Hosseini, Kolovestios (Ali Karimi Dk. 36), Carole, Attamah, Kartal Kayra, Cardoso, Boruabia, Mane, Bahoken

Yedekler: Şamil Öztürk, Nazon, Mehmet Eray Özbek, Jeanvier, Uzodimma, Baran Ali Gezek, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Espinoza, Aytaç Kara, Kevin Rodrigues, Hajradinovic, Ben Ounaes, Fall, da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Brekalo, Can Keleş, Adnan Aktaş, Yusuf İnci, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Antonin Barak

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Boruabia, Kartal Kayra (Kayserispor), Hajradinovic (Kasımpaşa) - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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