Kayserispor ve Bodrum FK 1-1 Beraber Kaldı, Bodrum FK 1. Lig'e Düştü

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ağırladığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından 1. Lig'e düşen son takım Bodrum FK oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

64. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahasında Nazon kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

72. dakikada Üzeyir Ergün'ün ortasında topa yükselen Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

83. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda top kalecide kaldı.

88. dakikada Brazao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Bardhi'nin kafa vuruşunda top kaleci Onurcan'da kaldı.

90+1. dakikada Dimitrov'un ortasında Celal Duman'ın vuruşunda kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Dimitrov'un ortasında ceza sahası içinde Celal Dumanlı'nın kafa vuruşunda top kaleci Onurcan'da kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Kayserispor : Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Kayra Cihan dk. 89) Baran Ali Gezek, Kartal Kayra Yılmaz (Jeanvier dk. 89) Ramazan Civelek (Carlos Mane dk. 69), Mehmet Eray Özbek (Talha Sarıarslan dk. 46), Cardoso, Nazon (Nurettin Korkmaz dk. 73)

Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Uzodimma, Burak Efe Arslan, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Sergej Jakirovic

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Puşcaş dk. 79), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Okita dk. 88) Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 61), Fredy, Taylan Antalyalı, Bardhi, Seferi (Ahmet Aslan dk. 61), Brazao (Dimitrov dk. 88)

Yedekler: Gökhan Akkan, Süleyman Özdamar, Erkan Değişmez, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Jose Morais

Goller: Brazao (dk. 13) (Bodrum FK), Nazon (dk. 64) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Gökhan Sazdağı, Carlos Mane, Nurettin Korkmaz (Kayserispor), Ajeti, Ali Aytemur (Bodrum FK) - KAYSERİ