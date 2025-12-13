Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 0-0 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, "Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu ama bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Corendon Alanyaspor'u oynadıkları futboldan ötürü tebrik etti.

Oyuncularının maçta üstün performans sergilediğini ifade eden Djalovic, maça 9 eksik oyuncuyla çıktıklarını dile getirdi. Maçta yakaladıkları fırsatları değerlendirmediklerini belirten Djalovic, "İlk 11'de oynayan 4-5 oyuncumuzun kendi pozisyonlarında oynamadıklarını da söylemek istiyorum. Yedek kulübemizde genç oyuncularımız vardı. Onlar da oyunun son anlarına doğru girdiler. Rakibin de fırsatları oldu. Bizim de 3-4 tane yakaladığımız fırsat oldu ama bunları değerlendiremedik. Günün sonunda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Oyun kurma anlamında takımda yetenekli futbolcuların olduğunu ifade eden Djalovic, son maçlarda takımının oyun kurma anlamında iyi olduğunu belirtti.

Kayserispor Başkanı Açıkalın

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da kadroda çok sayıda eksik oyuncu olduğunu söyledi. Corendon Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Açıkalın, maçta büyük bir özveri ortaya koyan futbolcularını tebrik etti.

Takımda bir toplanmanın söz konusu olduğunu dile getiren Açıkalın, devre arasına yaklaştıklarını ve yedek kulübelerinin zayıf olduğunu belirtti.

Açıkalın, teknik heyetin çalıştığını kaydederek devre arasında gerekli takviyeleri yapacaklarını dile getirdi.

Corendon Alanyaspor cephesi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise çok iyi bir maç çıkardıklarını, 11 şutları olmalarına rağmen gol bulamadıklarını dile getirdi.

Maçta üstün oynamalarına rağmen Kayseri'den gol atamayarak bir puanla ayrılmanın can sıkıcı bir durum olduğunu ifade eden Pereira, oynadıkları 10 maçta rakiplerinden üstün oynadıklarını ancak takımının 18 puanının olduğunu daha fazla puanı hak ettiklerini dile getirdi.

Hiçbir zaman hakemlerle ilgili bahane uydurmadığını ifade eden Pereira, şunları kaydetti:

"Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak bu kadar zamana oynanmaması gerekiyor. Maçın 10. dakikasından itibaren rakip zamana oynamaya başladı. Yerde kalmaya başladı. Sağlık ekibi oyuna girer gibi yapıyor, girmiyor. Bazen hakem çağırıyor, bazen geri gönderiyor. Bu şekilde birçok kez zamana oynandı. Daha sonra maçın 90 dakikanın sonuna geldiğimizde sadece 5 dakika eklendi. Daha sonra biz şikayet ediyoruz. Neden taraftar maça gelmiyor? Bu şekilde oynarsak tabii ki gelmez. Çünkü biz taraftar için oynamıyoruz. Yerde kalmak için oynuyoruz belli ki. Hakemi asla suçlamıyorum ama bunu da kontrol edebilecek tek kişi hakem. Oyuncular yere yattığı zaman devam ettirmesi gerekiyor, İngiltere'deki gibi. Eğer oyuncu yerde yatmaya devam ediyorsa oyun devam ederse kalkacaktır. Eğer sadece kafasına bir darbe aldıysa oyuncu, tabii ki oyunu durdurması gerekiyor ama onun dışında devam ettirmesi gerekiyor. Eğer burada bugün beraberlikle ayrılıyorsak bu tamamen bizden kaynaklanan bir şey. Çünkü biz girdiğimiz pozisyonları gol yapamadık. Ben evet hakemin maçı oynatmasından bahsediyorum ama 90 dakika boyunca bizim girdiğimiz çok net pozisyonlar var. 6 tanesi çok netti bunların. Bunlardan birini gol yapmış olsaydık buradan 3 puanla ayrılabilirdik ama beraberlikle ayrılıyoruz ve bu bizden kaynaklanan bir şey."