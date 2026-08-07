Kayserispor, Vanspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos'ta deplasmanda Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde pas ve baskı çalışmalarıyla devam etti. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Pazar günü deplasmanda Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA