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Kayserispor'un itirazı kabul görmedi

Kayserispor'un itirazı kabul görmedi
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Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından oybirliğiyle reddedildi.

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı itiraz reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulunan Kayserispor'a tahkim kurulundan olumsuz yanıt geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu aldığı kararda itirazın reddine hükmetti. TFF'den yapılan açıklamada; "Tahkim Kurulu'nda Kayserispor A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında aldığı 2025-2026 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine oybirliğiyle karar verdi" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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