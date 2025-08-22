Kayserispor'un Stadyumu Galatasaray Maçına Hazır

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Pazar günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır hale getirildi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayseri Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda 24 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak. Son şampiyon Galatasaray ile Kayserispor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele öncesi stat bakıma alınıp bazı düzenlemelerle hazır hale getirildi. Demirören Haber Ajansı'na çalışmalarla ilgili bilgi veren stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Bazı hazırlıklarımız var. Bunun için çim bakımı ve stadyum genel temizlikleri yapılıyor. Onun dışından genel tadilatları yaptık. Aksayan yönleri, özellikle çatılarda yalıtım problemi vardı. Onları giderdik. Localarda yenilemeler yaptık. Localarda tadilat ve boyalar yaptık. Bu sene genel anlamda tadilat ile geçti. Genel anlamda stadyum her şeyi ile hazır diyebiliriz" dedi.

'ZEMİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Stadyum zemini hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ali Yılmaz, "Sezonu böyle bir maç ile açmak bizim için de heyecan verici. Her maça olduğu gibi hazırlanıyoruz. Son 3 sezonun şampiyonu ile oynayacağımız ve taraftar sayısının çok olacağı için bir tık daha önem kazanıyor. Ayrıca, açılış maçı olması da ayrı bir etken oluyor. Zemine çok önem veriyoruz. Gerekli ilaçlamalarımız, gübrelemelerimiz yapıldı. Daha güzel zemin ile çıkmak için çalışma yapıyoruz. Onun dışında tribünlerimiz yıkanıp, komple temizlendi. Yedek kulübelerimiz hazır hale getirildi. Soyunma odalarındaki eksiklikler giderildi" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR MAÇ İLE BAŞLIYORUZ

Taraftar faktörüne de dikkat çeken Yılmaz, "En önemli etken taraftar. Taraftarları bu maça bekliyoruz. Özellikle Kayserispor taraftarını desteğe bekliyoruz. Gurbetçi sezonu olması da bizim için bir avantaj oldu. Onlar da desteğe gelecek. İnşallah güzel bir maç olacak. Deplasman tribününde de hiçbir eksik kalmadı. Bütün eksiklikleri giderildi. Hangi takım olursa olsun onlara hazır şekilde vermek bizim görevimiz. Özellikle Kapalı Kale'ye çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Tüm taraftarları tribüne bekliyoruz. Taraftarsız maçların keyfi olmuyor. Sadece bu maç değil tüm sezon boyunca dolu tribünler istiyoruz. Güzel bir sezon olur. Çok da güzel bir maç ile başlıyoruz. Güzel bir zemine ev sahipliği yapacağız. Bu sezon içinde de inşallah iyi bir zemin içinde maçlara ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.