Kayserispor Başkanı Çamlı: Hedefimiz Ev Sahibi Olmak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı, tek gayesinin kulübü misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere göndermek olduğunu söyledi.

Çamlı, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Kayserispor'da farklı kademelerde görev yaptığını ve çok zor bir dönemde Süper Lig'de sarı-kırmızılı takımın başkanlığını üstlendiğini belirtti.

Daha sonra kendisine bir kez daha davet geldiğini ve yaklaşık 3 ay önce Kayserispor başkanlığı görevini kabul ettiğini anımsatan Çamlı, şöyle konuştu:

"Görev süremiz 3 aya yaklaştı, güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Kayserispor adına yanlış yapmamaya gayret ediyoruz. Hata da yapabiliriz ama hata başka bir şey, kasıt ve yanlış başka bir şey. Biz yanlıştan ve kasıttan kaçındığımız sürece bu kulüpte inşallah iyi şeyler yapmaya devam edeceğiz. Kulüp çalışanları, yönetimdeki arkadaşlar, teknik heyet, sporcular, hepsi bu kulübün başarısı için kendini ortaya koydu. Bir tek gayem var, bu kulübü misafir olduğu yerden ev sahibi olduğu yere göndermek. Bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum, bakmıyorum, duymuyorum, ilgimi de çekmiyorum."

"Kulübün ekonomisini hırpalamayacak transferlere yöneldik"

Sezon başında 19 futbolcunun sözleşmesini feshettiklerini dile getiren Çamlı, "Bu 19 futbolcunun fesih bedelleri, transfer yasağıyla ilgili ödemeler ve yeni yaptığımız transferlerin peşinatları, ödemeleri ve onların kulübe kazandırılması dahil toplamda ödenen para şu ana kadar 358 milyon lira. 2,5 aylık dönemde ödenen para bu." dedi.

Çamlı, yeni sezon öncesi kadrolarına kattıkları 5 futbolcu için bonservis bedeli ödediklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Kulübün ekonomisini hırpalamayacak transferlere yöneldik. Diyarbakır'dan aldığımız Moreno ve Hasani, Bodrum'dan aldığımız Cenk Şen ve Seferi, Eyüp'ten getirdiğimiz Radu'ya bonservis ödedik. Bugün Cardoso gitti ve 125 bin avro transfer bedeli aldık. Şimdi Baran Ali 400 bin avroya Alanya'ya gitti. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdığımız Onugha, Cardoso ve Bennasser'in maliyeti 3 milyon avro. Kayserispor olarak bu maaşı ödeyecek bütçeye sahip değiliz. Şu anda hiçbir menajere geldiğimiz günden beri yaptığımız transferlerle ilgili 1 lira borcumuz yok."

Genç kaleci Deniz'e 4-5 yerden teklif var

Sarı-kırmızılı takımın genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer için transfer teklifleri aldıklarını belirten Çamlı, şunları kaydetti:

"Geçen sene Adana Demirspor'un durumu itibarıyla son dakika Deniz Eren Dönmezer Kayserispor'a getiriliyor. İkinci satışının yüzde 80'i Adana Demirspor'a, yüzde 20'si bize şeklinde anlaşılıyor. Şimdi bunu aslında herhangi bir polemik konusu yapmaya gerek yok. Bir bedel ödenmeden gelmiş. Çok basit, cüzi rakamlardaki bir maaşa imza attırılmış. Şu anda Hull City başta olmak üzere 4-5 ayrı yerden teklif var, değerlendiriyorum. Paranın kötüsü olmaz. Bir şey ödemeden gelen yüzde 20 benim için çok değerli. Getirenlere teşekkür ediyorum. Deniz'den 300 bin sterlin gibi bir para ve onun bonusları var. Kulübe 600 bin sterlin gibi bir gelir sağlarsa getiren arkadaşlar yanlış mı yapmış oluyor?"

Kaynak: AA