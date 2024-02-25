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Kayserispor'un Gineli futbolcusu Julian Jeanvier gol attı

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Kayserispor'un Gineli milli futbolcusu Julian Jeanvier, MKE Ankaragücü maçında gol atarak ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor'un Gineli milli futbolcusu Julian Jeanvier, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 27. hafta Kayserispor sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar stoper pozisyonunda maça başlayan Julian Jenavier, başarılı oyununa 1 de gol ekledi. 62. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Bahadır Güngördü çeldi. Dönen topu tamamlayan Julian Jeanvier skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere ligde 9 maçta görev alan Julian Jenavier, ilk kez gol sevinci yaşadı. Son 3 maçta 90 dakika sahada kalan Julian başarılı performansı Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın vazgeçilmezi oldu. Müsabakaya 11'de başlayan Julian Jenavier, 90 dakika sahada kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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