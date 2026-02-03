Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet
Kayserispor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giyen Kayra Cihan, U19 Milli Takımı'nın Mart ayında UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosuna davet edildi. İç Anadolu ekibinin genç oyuncusu 10-17 Şubat'ta Hırvatistan'daki hazırlık turnuvasında ay-yıldızlı formayla boy gösterecek. Sarı-kırmızılı ekibin 18 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon ligde 4 maçta forma şansı buldu.
