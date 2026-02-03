Haberler

Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet

Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor'un 18 yaşındaki oyuncusu Kayra Cihan, U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçildi. Genç futbolcu, Mart ayında Hırvatistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasında ay-yıldızlı formayı giyecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki Kayra Cihan, U19 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Kayserispor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giyen Kayra Cihan, U19 Milli Takımı'nın Mart ayında UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosuna davet edildi. İç Anadolu ekibinin genç oyuncusu 10-17 Şubat'ta Hırvatistan'daki hazırlık turnuvasında ay-yıldızlı formayla boy gösterecek. Sarı-kırmızılı ekibin 18 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon ligde 4 maçta forma şansı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da