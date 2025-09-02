Kayserispor'un Genç Yıldızı Kayra Cihan, U19 Milli Takıma Davet Edildi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra Cihan, U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2007 doğumlu gelecek vaat eden oyuncularından biri olan Kayra Cihan'a milli davet geldi. U19 Milli Takımın 1- 9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan aday kadroda Kayserispor'dan Kayra Cihan yer aldı. Sarı-kırmızılı takım ile ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Kayra Cihan, U19 Milli Takım kampına katılarak çalışmalara başladı. - KAYSERİ