Kayserispor'un Genç Yıldızı Kayra Cihan, U19 Milli Takıma Davet Edildi

Kayserispor'un Genç Yıldızı Kayra Cihan, U19 Milli Takıma Davet Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2007 doğumlu genç oyuncusu Kayra Cihan, U19 Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Kayra, 1-9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma'da düzenlenecek hazırlık kampında yer alacak.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra Cihan, U19 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2007 doğumlu gelecek vaat eden oyuncularından biri olan Kayra Cihan'a milli davet geldi. U19 Milli Takımın 1- 9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan aday kadroda Kayserispor'dan Kayra Cihan yer aldı. Sarı-kırmızılı takım ile ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Kayra Cihan, U19 Milli Takım kampına katılarak çalışmalara başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mide bulandıran hareket! Plajda herkesin içinde kendini tatmin etti

Bulun bu sapığı! Plajda herkesin içinde yaptığı mide bulandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor

TOKİ'den çok sayıda ilde sudan ucuza satış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.