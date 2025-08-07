Kayserispor'un Emektar Tesis Sorumlusu Erdal Duran Hayatını Kaybetti

Kayseri spor'un emektarlarından olan tesis sorumlusu Erdal Duran son yolculuğuna uğurlandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayseri spor'un acı günü. Sarı kırmızılı kulübün büyük emektarlarından ve tesis sorumlusu olan Erdal Duran hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erdal Duran ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Merhum Erdal Duran'ın cenazesine Kayseri spor Başkanı Nurettin Açıkalın, Sportif Direktör Muhammed Türkmen, TFF Kayseri Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, Erciyes 38 FK Başkanı Ahmet Dirgenali, Spor A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Kadir Has Stadyum Müdürü Ali Yılmaz, Kayseri spor eski yöneticileri Yücel Şahin, Rıfat Pehlivan, spor camiası, antrenörler, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kayserispor Kulübünden yapılan paylaşımda; "Kulübümüzün emektarlarından, tesis sorumlumuz Erdal Duran'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - KAYSERİ