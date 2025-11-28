Kayserispor, Rizespor Maçında 5 Oyuncusundan Yararlanamayacak
Kayserispor, Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçta Majid Hosseini, Burak Kapacak, Opoku, Jung ve bahis cezası nedeniyle Abdulsamet Burak'tan faydalanamayacak. Sakatlığını atlatarak kadroya dönen Dorukhan Toköz ise takıma katıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; deplasmanda oynayacağı Rizespor maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da yarın oynanacak olan Rizespor maçında 5 futbolcusu forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda Majid Hosseini, Burak Kapacak, Opoku, Jung ve bahis cezası alan Abdulsamet Burak Rizespor maçında takımındaki yerlerini alamayacak.
Sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz ise kamp kadrosuna yer aldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor