Kayserispor, Rizespor Maçında 5 Oyuncusundan Yararlanamayacak

Kayserispor, Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçta Majid Hosseini, Burak Kapacak, Opoku, Jung ve bahis cezası nedeniyle Abdulsamet Burak'tan faydalanamayacak. Sakatlığını atlatarak kadroya dönen Dorukhan Toköz ise takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ; deplasmanda oynayacağı Rizespor maçında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz ise kamp kadrosuna yer aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
