Kayserispor, Recep Mamur'u Vefatının 4. Yıldönümünde Andı
Kayserispor, merhum başkanlarından Recep Mamur'u vefatının 4. yıldönümünde andı. Kulüp, Mamur'un tarihe damga vuran başarılarını saygı ve rahmetle hatırladı.
Kayserispor, kulübün merhum başkanlarından Recep Mamur'u vefatının 4. yıldönümünde andı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada; "Kayserispor'umuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan, unutulmaz başkanlarımızdan Recep Mamur'u vefatının 4. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor