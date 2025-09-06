Haberler

Kayserispor, Recep Mamur'u Vefatının 4. Yıldönümünde Andı

Kayserispor, Recep Mamur'u Vefatının 4. Yıldönümünde Andı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, merhum başkanlarından Recep Mamur'u vefatının 4. yıldönümünde andı. Kulüp, Mamur'un tarihe damga vuran başarılarını saygı ve rahmetle hatırladı.

Kayserispor, kulübün merhum başkanlarından Recep Mamur'u vefatının 4. yıldönümünde andı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada; "Kayserispor'umuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan, unutulmaz başkanlarımızdan Recep Mamur'u vefatının 4. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eczanelerde yeni dönem: Yapılan ölçümler e-Nabız'a aktarılacak

Eczanelerde yeni dönem başlıyor: Artık direkt aktarılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceza alacak mı? Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi

Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.