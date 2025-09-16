Kayserispor Öğrencilere Kombine Biletlerde Yüzde 50 İndirim Sunuyor

Haberler

Zecorner Kayserispor ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile öğrenciler, 2025-2026 futbol sezonunda kombine biletlerini %50 indirimle alabilecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında kombine biletler öğrencilere yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında 2025-2026 futbol sezonunda öğrenciler, öğrenci belgelerini ibraz etmeleri halinde kombine biletlerini yüzde 50 indirimle 1538 liraya satın alabilecek.

İndirimli kombine kampanyasından ilk, orta ve lise öğrencileri yararlanabilecek.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
