Kayserispor Öğrencilere Kombine Biletlerde Yüzde 50 İndirim Sunuyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında kombine biletler öğrencilere yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında 2025-2026 futbol sezonunda öğrenciler, öğrenci belgelerini ibraz etmeleri halinde kombine biletlerini yüzde 50 indirimle 1538 liraya satın alabilecek.
İndirimli kombine kampanyasından ilk, orta ve lise öğrencileri yararlanabilecek.
Kaynak: AA / Murat Asil - Spor