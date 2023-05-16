Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki defans oyuncusuyla olan sözleşmenin 3 yıllığına uzatıldığını bildirdi.
Kasyerispor altyapısından yetişen Arıkan, bu sezon 19 yaş altı takımıyla çıktığı 19 maçta 2 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor