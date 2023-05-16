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Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı

Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Muhammed Eren Arıkan ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki defans oyuncusuyla olan sözleşmenin 3 yıllığına uzatıldığını bildirdi.

Kasyerispor altyapısından yetişen Arıkan, bu sezon 19 yaş altı takımıyla çıktığı 19 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor

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