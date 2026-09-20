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Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u Moreno'nun golüyle yendi, milli araya lider girdi

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Kayserispor, Mardin 1969 Spor'u Moreno'nun golüyle yendi, milli araya lider girdi
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TFF 1. Lig'de Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u Moreno'nun golüyle yenerek milli araya lider girdi. Kayserispor Yönetim Kurulu, zorlu deplasmandan alınan 3 puanın hedefe güçlü yürüyüşün göstergesi olduğunu ve aynı inançla devam edeceklerini açıkladı.

Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor maçını da kazanarak, milli araya lider girdi. Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından galibiyetin ardından yapılan açıklamada, "Aynı ciddiyet ve inançla hedefimize yürümeye devam edeceğiz" denildi.

TFF 1.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Kayserispor, Mardin 1969 Spor maçını da kazandı. Deplasmanda oynanan müsabakayı Moreno'nun golü ile kazanan sarı-kırmızılılar, milli araya lider girdi. Maçın ardından Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mardin deplasmanında çok önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ve bu galibiyetle birlikte milli araya lider olarak giriyoruz. Takımımız bugün sahada mücadele gücü, inancı ve kazanma arzusu yüksek bir oyun ortaya koydu. Zorlu deplasmanda alınan bu galibiyet yalnızca üç puan değil; aynı zamanda hedefimize ne kadar güçlü şekilde yürüdüğümüzün de göstergesidir. Kayserispor yönetimi olarak, futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Her şartta arkamızda duran büyük Kayserispor taraftarına da gönülden teşekkür ediyoruz. Mardin'den 3 puanla, milli araya liderlikle dönüyoruz. Ancak biliyoruz ki daha yolun başındayız. Aynı ciddiyet, aynı birlik ve aynı inançla hedefimize doğru yürümeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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