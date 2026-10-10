Kayserispor, Manisa FK'yı Murat Cem'in 90+3'te attığı golle 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

38. dakikada sağ tarafta Murat Uçar ceza sahasında müsait pozisyondaki Benhur Keser ile topu buluşturdu. Benhur'un sol ayak içiyle yaptığı vuruş, savunmadan sekerek yeniden önüne düştü. Bu oyuncu bu kez de sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

52. dakikada Seferi, topu savunmanın arkasına sarkan Moreno'ya bıraktı. Kaleci Vedat ile karşı karşıya kalan Moreno sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

54. dakikada Gökhan Değirmenci'nin uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında alan Atakan'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlara gitti. 2-1

57. dakikada soldan yapılan ortada Atakan'ın indirdiği topla buluşan Yusuf Talum'un şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Atakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada, kale önünde topla buluşan Sylla, meşiin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

90+3. dakikada Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Ensar'ın sağdan yaptığı ortada Radu topu Murat Cem'a aktardı. Murat Cem'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Elmas, Çağrıcan Pazarcıklı

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen (Radu dk. 55), Sinan Kurt, Benhur Keser (Ensar Kemaloğlu dk. 71), Camara (Hasani dk. 71), Görkem Sağlam ( Murat Cem Akpınar dk. 82), Seferi (Oğulcan Çağlayan dk. 82), Moreno

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Kayra Cihan, Göckan, Ataol Taylan Karapınar, Dulca

Teknik Direktör: Atila Gerin

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Osman Kaynak dk. 46), Atakan Rıdvan Çankaya, Toure (Vargas dk. 63), Yusuf Talum (Osman Kahraman dk. 79), Anziani, Benrahou (Lemina dk. 87), Sylla

Yedekler: Yüksel Egemen Yayla, Yunus Emre Köse, Fırat İnal, Yunus Emre Dursun, Ahmet Şen, Bican Tibukoğlu

Teknik Direktör: Selman Coşkun

Goller: Benhur Keser (dk. 38), Moreno (dk. 52), Murat Cem Akpınar (90+3) (Kayserispor), Atakan Çankaya (dk. 54), Sylla (dk. 87) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Sylla (dk. 90) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Semih Güler, Gökhan Değirmenci, Sinan Kurt (Kayserispor) Yasin Güreler, Vedat Karakuş, Herelle, Anziani (Manisa FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı