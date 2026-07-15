Kayserispor, Mamadi Camara ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Gine-Bissaulu futbolcu Mamadi Camara ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, orta saha oyuncusu Mamadi Camara ile anlaştı. Geride kalan sezon İngiliz ekibi Reading'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, Kayseri'ye geldi ve 2 yıl için anlaşmaya varıldı.

Kulüp transfer yasağının kaldırılmasıyla birlikte Camara'nın sözleşmesi işleme konacak ve lisans çıkarılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı