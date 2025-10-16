Kayserispor ile Samsunspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek
Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç 19 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Pazar günü Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Denizli Bölgesi Süper Lig Hakemine bu maçta Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Ezel yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Burak Demirkıran görev üstlenecek. Ümit Öztürk, bu sezon Kayserispor'un ilk kez maçını yönetecek.
19 Ekim Pazar günü oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçı saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ
