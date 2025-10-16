Haberler

Kayserispor ile Samsunspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek

Kayserispor ile Samsunspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç 19 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; Pazar günü Kayserispor ile Samsunspor arasında oynanacak maçı Ümit Öztürk yönetecek. Denizli Bölgesi Süper Lig Hakemine bu maçta Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Ezel yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Burak Demirkıran görev üstlenecek. Ümit Öztürk, bu sezon Kayserispor'un ilk kez maçını yönetecek.

19 Ekim Pazar günü oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçı saat 14.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! DDK hemen inceleme başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Türkiye'nin havası en kirli 3 kenti belli oldu! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Türkiye'nin havası en kirli 3 şehri! Birinciyi tahmin etmek çok zor
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince geri döndü

Hacıosmanoğlu'nun çıldırdığı anlar! Erdoğan gelince geri döndü
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Canlı yayında açıkladı: Fatih Ürek entübe edildi

Canlı yayında açıklandı! Fatih Ürek İçin hastaneden kritik karar
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.