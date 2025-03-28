Kayserispor, Hatayspor'u 2-0 Önde Geçti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Karimi ve Bahoken tarafından kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Kartal'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Sazdağı'nın kafasında kaleci Berkaj'dan dönen topu arka direkte Ali Karimi tamamlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
7. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak Kaleci Bekaj'da kaldı.
10. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası dışarısında önünde bulan Massanga'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Karimi'nin ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cardoso, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun pasında kale önünde müsait pozisyondaki Bahoken, yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attmaah, Carole, Karimi, Kartal Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Nazon, Eray Özbek, Mane, Baran Gezek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Görkem Sağlam, Boutobba, Strandberg
Yedekler: Demir Sarıcalı, Aboubakar, Okoronkwo, Pedro, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Fernandes, Yiğit Ali Buz
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Karimi (dk. 3), Bahoken (dk. 37) (Kayserispor) - KAYSERİ