Kayserispor-Göztepe Maçını Atilla Karaoğlan Yönetecek

Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Göztepe maçını Sakarya Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Atilla Karaoğlan'a bu maçta Erkan Akbulut ve Selim Şenöz yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Furkan Aksuoğlu görevlendirildi.

14 Eylül Pazar günü Kayseri'de oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ