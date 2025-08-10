Kayserispor, Erciyes 38 FK'yı 3-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig takımlarından Bellona Kayserispor, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi Erciyes 38 FK'yi 3-0'lık skorla geçerek moral buldu. Maçta Cardoso'nun attığı üç golle galibiyet elde etti.

Ligde Beşiktaş ile yapacağı maçın ertelenmesi nedeniyle Kayserispor, TFF 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK ile hazırlık müsabakasında karşılaştı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Kayserispor, Cardoso'nun 4 ve 34'üncü dakikada attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Sarı kırmızılı takım, ikinci yarıda da Cardoso'nun 56. dakikada atığı golle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
