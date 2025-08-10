Kayserispor, Erciyes 38 FK'yı 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Bellona Kayserispor, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi Erciyes 38 FK'yi 3-0'lık skorla geçerek moral buldu. Maçta Cardoso'nun attığı üç golle galibiyet elde etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, hazırlık maçında Erciyes 38 FK'yı 3-0 yendi.
Ligde Beşiktaş ile yapacağı maçın ertelenmesi nedeniyle Kayserispor, TFF 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK ile hazırlık müsabakasında karşılaştı.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Kayserispor, Cardoso'nun 4 ve 34'üncü dakikada attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Sarı kırmızılı takım, ikinci yarıda da Cardoso'nun 56. dakikada atığı golle maçtan 3-0 galip ayrıldı.
