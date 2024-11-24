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Kayserispor'dan Yapı Kredi Bankası'na Açıklama: Hukuki Durum Netleşti

Kayserispor'dan Yapı Kredi Bankası'na Açıklama: Hukuki Durum Netleşti
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Kayserispor, Yapı Kredi Bankası ile olan hukuki durumunu netleştiren bir açıklama yaptı. Yapı Kredi Bankası, kulüpten alacaklı statüsündedir ve önceki başkan Berna Gözbaşı'nın hak ve alacakları banka üzerinden devredilmiştir. Ali Koç'un bu konudaki taraf olmadığı belirtildi.

Kayserispor ile Yapı Kredi Bankası arasındaki hukuki durum ile ilgili kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bugün itibariyle üzerinde hukuki tartışma bulunan kulübümüze ait söz konusu hak ve alacakların temlik lehdarı ve alacaklısı Yapı Kredi Bankası'dır. Yani kulübümüzden alacaklı statüsünde bulunan Yapı Kredi Bankası'dır. Alacakların varlığı veya yokluğuna ilişkin ihtilafın tarafları Berna Gözbaşı ve Kayserispor Kulübü'dür, Ali Koç bu konunun tarafı değildir" denildi.

Kayserispor'dan alacaklı statüsünde Yapı Kredi Bankası olduğunun bildirildiği açıklamada; "Yapı Kredi Bankası ile Kayserispor arasındaki hukuki durum hususunda değişik kanallarda farklı açıklamalar yapılmış olup konunun kamuoyu tarafından anlaşılabilmesi için kulübümüzün işbu açıklamada bulunulması zarureti hasıl olmuştur. Alacak temliki ile alacaklı, mevcut bir alacağını üçüncü şahsa devir etmekte ve bu devir sonucunda devralan devreden yerine geçerek söz konusu alacağın tahsili için borçluya müracaat hakkına sahip olmaktadır. Önceki başkan Berna Gözbaşı'nın kulübümüzden olan alacakları ve bu alacaklara karşılık olarak kulübümüzün TFF nezdindeki hak ve alacaklarının Berna Gözbaşı lehine temliki hususu ve yine bu husustaki mevcut hukuki ihtilaflar kamuoyunun malumudur. Mevcut hukuki ihtilaflardan bağımsız olarak hukuken üzerinde tartışma bulunan temlik konusu kulübümüze ait hak ve alacaklar Berna Gözbaşı tarafından bilahare Yapı Kredi Bankası'na temlik edilmiştir. Bu şekilde Yapı Kredi bankası Berna Gözbaşı yerine geçerek temlik konusu haklar üzerinde kulübümüzden alacaklı statüsüne erişmiştir. Bugün itibariyle üzerinde hukuki tartışma bulunan kulübümüze ait söz konusu hak ve alacakların temlik lehdarı ve alacaklısı Yapı Kredi Bankası'dır. Yani kulübümüzden alacaklı statüsünde bulunan Yapı Kredi Bankası'dır. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, önceki Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait şirketlerin muhasebe verilerine son derece hakim olduğu yaptığı açıklamadan anlaşılmaktadır. Kamuoyunun da malumu olan alacakların varlığı veya yokluğuna ilişkin ihtilafın tarafları Berna Gözbaşı ve Kayserispor Kulübü'dür, Ali Koç bu konunun tarafı değildir. Hukuk nezdinde çözüm bekleyen bir konu hakkında taraf olmayan üçüncü kişilerin görüş bildirmesi tam olarak Ali Koç'un şikayet ettiği ve kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla yaptığı açıklamanın arkasındaki gerçek sebeptir. Maddi gerçek bu kadar yalın ve basit olup bu şekildedir. Herkesin basitçe görüp anlayabileceği bu hususu anlatma gayreti ile boşuna ve nafile bir çabaya gerek bulunmamaktadır. Berna Gözbaşı'ya hukuken tartışmalı şekilde devir ve temlik olunan kulübümüze ait hak ve alacaklarının üzerinde Yapı Kredi Bankası'nın her türlü tasarruf yetkisine haiz olduğunun bilinmesi gerektiğini saygı ile arz ederiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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