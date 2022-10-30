Kayserispor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor üstünlüğü koruyamadı
Spor Haberleri
Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Mavi Şimşekler bu sonuçla namağlup serisini 9 maça çıkarırken, sarı-kırmızılılar ise 3 maç sonra ilk kez puan kaybetti.
Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
KAYSERİSPOR 2-0'DAN DÖNDÜ
Adana Demrispor'un golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru'dan geldi. Kayserispor'a puanı getiren golleri ise 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
9 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kayserispor ise ligde 3 maç sonra puan kaybetti.
Haberler.com - Spor