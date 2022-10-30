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Kayserispor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor üstünlüğü koruyamadı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Mavi Şimşekler bu sonuçla namağlup serisini 9 maça çıkarırken, sarı-kırmızılılar ise 3 maç sonra ilk kez puan kaybetti.

Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

KAYSERİSPOR 2-0'DAN DÖNDÜ

Adana Demrispor'un golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru'dan geldi. Kayserispor'a puanı getiren golleri ise 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Kayserispor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor üstünlüğü koruyamadı

9 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kayserispor ise ligde 3 maç sonra puan kaybetti.

Kayserispor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor üstünlüğü koruyamadı

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Adana Demirspor Kayserispor Spor Haberler

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