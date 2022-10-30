Kayserispor'dan müthiş geri dönüş! Adana Demirspor üstünlüğü koruyamadı

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Mavi Şimşekler bu sonuçla namağlup serisini 9 maça çıkarırken, sarı-kırmızılılar ise 3 maç sonra ilk kez puan kaybetti.