Kayserispor'dan İhtarnamaya Cevap: 'Birlik ve Beraberliğe İhtiyacımız Var'

Kayseri spor'dan yapılan açıklamada; önceki dönemde yönetimde Gökhan Çetinsaya'nın kulübe gönderdiği ihtarla ilgili olarak, "Kayseri spor üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği, sadece bir görev değil; büyük bir gurur, sorumluluk ve şeref vesilesidir" denildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayseri spor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüze, resmi kayıtlarla aktif üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği bulunan kişi tarafından gönderilen 08.10.2025 tarihli ihtarnamede, üyeliğin bilgi ve irade dışında gerçekleştiği iddia edilmiştir. Tam da bu birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde, şehrimizin her bir ferdinin gönlünde aynı sevdayı taşıdığı, tüm bileşenlerinin kalpten bağlı olduğu Kayseri spor'un ve yöneticilerimizin itibarını zedeleme kastı taşıyan, suç duyurusu tehdidi içeren bu ihtarnamenin tamamen yersiz ve haksız olduğu kamuoyunun bilgisine sunulur. Kayseri spor ; köklü geçmişi, ilkeli duruşu ve toplumun her kesimini bir araya getiren yapısıyla, şehrimizin en önemli birleştirici gücü ve en büyük markasıdır. Yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zama da bir gelenek, bir aidiyet ve bir onur simgesidir. Kayserispor üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği, sadece bir görev değil; büyük bir gurur, sorumluluk ve şeref vesilesidir. Bu onur, herkese nasip olmayan bir ayrıcalıktır. Yapılan incelemelerde, söz konusu kişinin uzun yıllardır aktif üyeliğinin bulunduğu ve uyuşmazlığa konu yöneticilik görevini de fiilen sürdürdüğü tespit edilmiştir. Dolayısıyla, üyeliğin "irade dışı gerçekleştiği" yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunda oluşturulan bu algının yalnızca Kayserispor'u değil, kuruluşundan bu yana emek vermiş, 7'den 70'e kalbi aynı heyecanla atan büyük Kayserispor taraftarlarını da hedef aldığı açıktır. Unutulmamalıdır ki Kayserispor, sınırları bu şehirle çizilmiş bir yapı değildir; Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın her köşesinde kalbi sarı kırmızı atan milyonların ortak sevdasıdır. Sosyal medyada bu tür tartışmalara sebep olmak, motivasyonu zedeler, bütünleştirici havayı dağıtır ve en büyük zararı yine bu büyük camiaya verir. Bu nedenle, kulübümüzün kurumsal itibarını zedeleyici beyanlarda bulunan söz konusu kişi, ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Kayserispor, geçmişten bugüne taşıdığı değerleri koruma kararlılığını sürdürecek; şehrimizin gururu ve birleştirici gücü olma misyonuna aynı inanç ve azimle devam edecektir. Biz, hedef alan değil, birleştiren; ayrıştıran değil, kenetleyen; başarıdan başarıya koşan bir camia olmayı sürdüreceğiz." - KAYSERİ