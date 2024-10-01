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Kayserispor'dan Burak Yılmaz'a Veda Mesajı

Kayserispor'dan Burak Yılmaz'a Veda Mesajı
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, istifa eden Teknik Direktör Burak Yılmaz için veda mesajı yayınladı. Yılmaz'ın kulübe ve futbolculuğa olan katkılarına vurgu yaparak, kendisine başarılar diledi.

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, görevinden istifa eden Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz için yayınlanan veda mesajında, "Teknik Direktörlük kariyerine ilk adımlarını attığı Kayserispor ve Kayseri Şehri Burak Yılmaz hocamızı asla unutmayacaktır. Yolun ve bahtın açık olsun Burak Yılmaz" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulübün resmi sitesinden, istifa eden Burak Yılmaz'a veda mesajı yayınlayarak, "Dünya ve Türk Futbolu onu futbolcu olarak terlettiği 17 numaralı forması ile tanıdı. 17 numaralı formanın sahibi Burak Yılmaz futbolculuğunda birbirinden güzel goller attı, kupalar, şampiyonluklar kazandı. Teknik Direktörlük kariyerine kulübümüzde başlayan hocamız Burak Yılmaz, görev yaptığı dönemde, kulübümüzün içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullara rağmen, elindeki imkanları en verimli şekilde kullanarak, gecesini gündüzüne katarak, bütün enerjisini, emeğini, tecrübe ve bilgi birikimini harcayarak kulübümüzün onurlu mücadelesinin en önemli parçası oldu. Hiçbir zaman yoklukları mazeret yapmadı. Daha fazla çalışarak, mücadeleden vazgeçmeyerek, eldeki imkanları en verimli şekilde kullanarak yoklukların da aşılabileceğini gösterdi. Onu ve ekibini, içinden geçtiğimiz bu sancılı dönemimizde Kayserispor için verdiği mücadelesiyle ve daima saygı ile hatırlayacağız. Hocamız Burak Yılmaz, sadece, takımımızın teknik direktörü olmadı. Hırsı ile mücadele azmi ile tüm takımımıza örnek olan Hocamız, 7 gün 24 saat futbol takımımızla birlikte olarak futbolcularımıza ağabeylik de yaptı. Onların dostu, arkadaşı oldu. Genç futbolcularımızın kişisel gelişimine de önemli katkılarda bulundu. Gençleriyle ve tecrübelileriyle bir araya getirdiği futbolcu gurubunu, rakiplerimiz tarafından saygı duyulan bir takım halinde getirdi" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Çamlı, "Burak Yılmaz hocamızın vedası da Türk Sporu için alışılmadık olmakla birlikte, bir o kadar da kıymet dolu dersler taşımaktadır. Hocamız, futbol takımımızın sürdürdüğü mücadelede; takımımıza yararı olacağına inandığı değişikliği sağlayabilmek adına kendisini adeta Kayserispor için feda etmiştir. Futbolcularımız başta olmak üzere Kayseri şehrimiz bu fedakarlığı en iyi şekilde değerlendirmeli ve dersler çıkarmalıdır. Hocamız Burak Yılmaz'ı uzun ve başarılarla dolu bir kariyer bekliyor. Kendisinin bundan sonraki Teknik Direktörlük hayatında yükleneceği tüm görevlerde başarılı olacağına inancımız tamdır. Teknik Direktörlük kariyerine ilk adımlarını attığı Kayserispor ve Kayseri Şehri Burak Yılmaz hocamızı asla unutmayacaktır. Yolun ve bahtın açık olsun Burak Yılmaz. Sana ve değerli ekibine sağlıklı, mutlu, başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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