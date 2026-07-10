Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar: 'Hedefimiz Şampiyonluk'

Kayserispor Basın Sözcüsü Emir Akpınar, 2026-2027 TFF 1. Lig fikstür çekiminin ardından yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı camianın büyük hedeflerle yeni sezona hazırlandığını belirten Akpınar, Kayserispor'un mücadele ettiği her kulvarda zirveyi hedefleyen bir anlayışla hareket edeceğini ifade etti.

Fikstürde rakip ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Akpınar; "1. Lig'de 'kolay maç' diye bir kavram yok. Ligde mücadele eden 18 takımın tamamı birbirinden güçlü, her biri saygıyı hak eden kulüpler. Ancak biz de büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Rakibimizin kim olduğundan ziyade sahada ortaya koyacağımız mücadele, disiplin ve kazanma arzusu bizim için çok daha önemli. Kayserispor, çıktığı her maça galibiyet hedefiyle çıkacaktır. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek en az puan kaybıyla hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Yeni yönetim olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Akpınar, kulübün mali ve sportif anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşması için önemli adımlar attıklarını ifade ederek; " Kayserispor'u sadece bugünü düşünen değil, geleceğini de planlayan güçlü bir kulüp haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın bize olan güveninin farkındayız. Bu güveni boşa çıkarmamak adına tüm yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Ali Çamlı'nın daha önce dile getirdiği, 'Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz' sözlerini de değerlendiren Akpınar; "Başkanımızın ortaya koyduğu bu hedef, kulübümüzün vizyonunu ve inancını göstermektedir. Elbette şampiyonluk kolay kazanılmıyor. Bunun için çok çalışmak, doğru planlama yapmak ve sezon boyunca istikrarı korumak gerekiyor. Biz de bu doğrultuda tüm enerjimizi ve imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah sezon sonunda bu büyük hedefi gerçekleştirerek Kayseri şehrine ve büyük Kayserispor taraftarına hak ettiği mutluluğu yaşatacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı