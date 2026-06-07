Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
TFF 1. Lig ekibi Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul sonrası Ali Çamlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda başkan yardımcıları ve sorumluluk alanları belirlendi.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilen Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı. Ali Çamlı başkanlığındaki yönetim kurulunda 4 kişi başkan yardımcısı oldu. Kayserispor'da görev bölümü şu şekilde yapıldı:
Başkan - Ali Çamlı
Asbaşkan - Tufan Koç
Başka Vekili - Mustafa Gülsoy
Genel Sekreter - Hüseyin Beyhan
Başkan Yardımcısı ve İdari- Mali İşler - Ayten Öztürk Ünal
Başkan Yardımcısı ve Protokol-Temsil - Tevfik Kürtüncü
Başkan Yardımcısı ve Hukuki İşler-Basın Sözcüsü - emir Akpınar
Başkan Yardımcısı ve Reklam-Sponsorluk-AR-GE - Yücel Şahin
Alt Yapı Sorumlusu -Samet Sarıoğlu- Aydın Yergin
Stadyum ve Taraftar Sorumlusu -Süleyman Akın ve Mehmet Yay
STK'lardan Sorumlu - Şeyhi Odakır - KAYSERİ