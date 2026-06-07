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Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı

Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor'da olağanüstü seçimli genel kurul sonrası Ali Çamlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda başkan yardımcıları ve sorumluluk alanları belirlendi.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilen Kayserispor'da görev dağılımı yapıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrasında görev dağılımı yapıldı. Ali Çamlı başkanlığındaki yönetim kurulunda 4 kişi başkan yardımcısı oldu. Kayserispor'da görev bölümü şu şekilde yapıldı:

Başkan - Ali Çamlı

Asbaşkan - Tufan Koç

Başka Vekili - Mustafa Gülsoy

Genel Sekreter - Hüseyin Beyhan

Başkan Yardımcısı ve İdari- Mali İşler - Ayten Öztürk Ünal

Başkan Yardımcısı ve Protokol-Temsil - Tevfik Kürtüncü

Başkan Yardımcısı ve Hukuki İşler-Basın Sözcüsü - emir Akpınar

Başkan Yardımcısı ve Reklam-Sponsorluk-AR-GE - Yücel Şahin

Alt Yapı Sorumlusu -Samet Sarıoğlu- Aydın Yergin

Stadyum ve Taraftar Sorumlusu -Süleyman Akın ve Mehmet Yay

STK'lardan Sorumlu - Şeyhi Odakır - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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