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Kayserispor'da aday olmayacağını açıklayan Ali Çamlı, yeniden başkan seçildi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda daha önce aday almayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı, yeniden başkanlığa seçildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yapıldı. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, divan başkanı ve üyelerinin seçimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından faaliyet ve denetim raporlarının oylanması gerçekleştirildi. Daha önce aday almayacağını açıklayan mevcut başkan Ali Çamlı, yeniden başkanlığa seçildi.

ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Başkan Ali Çamlı, kongrede yaptığı konuşmada, 33 aydır Kayserispor başkanlığı yaptığını söyledi. Kendisi için Kayserispor Başkanlığının son günü olduğunu ifade eden Çamlı, bir süre önce genel kurul kararı aldığını ve aday olmayacağını söylediğini hatırlattı.

Çamlı, "Ben bugün aday değilim, Kayserispor için konuşan arkadaşların bu salona gelip aday olmasını bekledim ama maalesef onların sadece dilleri ve ellerinde bir telefon var. Onun haricinde hiçbir şeyleri yok, daha fazla konuşmayacağım" dedi.

Kayserispor'un herhangi bir gelirinin olmadığını belirten Çamlı, şöyle devam etti:

"Bizi bu duruma getiren iki sebep var. Birincisi Kayserispor'un herhalde 5 yıl 1 lira geliri olmayacak. Böyle bir vicdansızlığı yapanı artık Allah'a havale ediyorum. Türkiye Cumhuriyet'i tarihinde futbol kulüpleri kurulduğundan beri hiç örneği olmayan bir durum sergileniyor. Kayserispor'da görev veya başkanlık yapan herkesin alacakları vardır. Diğer kulüplerde de yöneticilerin alacakları vardır ama hiçbir kulüp başkanı eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 'Kayserispor'a verdim' dediği paraları, temlikini bankalara olan şahsi borçlarını götürüp temlik etmemiştir. İkincisi, bu kulüp ayakta duracaksa illaki Kayseri şehrinin güzide insanlarının veya kentte iş yapan büyük firmaların sponsorluklarıyla ayakta duracak. Sokak dedikodularıyla bu şehrin gözbebeğine, sevdamız dediğimiz markasına, yapılabilecek tüm yardımların önü kesilmiştir. İkinci sebep de budur."

KAYSERİSPOR'A DESTEK İSTEDİ

Şehrin Kayserispor'a destek çıkmasını isteyen Çamlı, kulübü teslim aldıkları durumuyla bugünkü durumuna baktığında inanamadığını dile getirdi.

Kayserispor'un ayakta kalabilmesi için somut bir şeyler istediğini belirten Çamlı, "Çok ciddi sağlık problemlerim var. Buna rağmen genel kurul kararı aldığımdan beri Kayserispor'u, sorunlarını yönetim kurulu arkadaşlarımla halletme yoluna gittik ama bugün itibarıyla benden tamam. Allah hepinizden razı olsun. Bütün haklarım Kayserispor ve şehrime de helal olsun" diye konuştu.

TEKRARDAN BAŞKAN SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede, aday olmayacağını açıklayan Ali Çamlı, genel kurula katılan delegelerin teklifi ve oy birliğiyle tekrardan başkan seçildi.

Kongreye katılanlara teşekkür eden Çamlı, "Dostlarım ve büyüklerim bugün liste vererek, bizi tekrardan bu gemiyi yürütme noktasında biraz daha sabretmemi ve bu işi yapmamı istiyorlar. Onları kırmamak, şehrimin ve sevdamın da bir sıkıntıyla karşılaşmaması adına ve yönetecek bir yiğit çıksın ümidiyle bu göreve devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (3)

Perwer:

Gerçi lig lig olmaktan çıkmış ama yine de Kayserispor, Konyaspor, Rizespor ve başakşehir ligde olmamalı.

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Bozkurtlar Diriliyor:

Ah Kayserisporum ahhh. bu ne imkansızlik.. seni bu hallere getirenler gün yüzü görmesin.

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Avşar OĞLU:

Cami hocalığından kulüp başkanlığına.. müthiş bir kariyer.. takımı dualarla ligde tutuyor, para geçmez Kayseri’de

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