Kayserispor-Beşiktaş Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu

Kayserispor-Beşiktaş Maçının Bilet Fiyatları Belli Oldu
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Süper Lig 2025-2026 sezonunun 1. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın bilet fiyatları 2 bin 838 TL ile 5 bin 838 TL arasında belirlendi. Biletler 1 Ağustos'ta satışa sunulacak.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig 2025-2026 sezonunun 1. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü, 10 Ağustos Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatlarını 2 bin 838 TL ile 5 bin 838 arasında belirledi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bellona Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 1. haftasında 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 1 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak. Birlikte güçlüyüz. Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı "denildi.

Kayserispor-Beşiktaş maçın tribün bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 2 bin 838 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 2 bin 838 TL

Kuzey Alt tribün bilet fiyatı: 2 bin 838 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 3 bin 838 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 4 bin 838 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 5 bin 338 TL

Batı balkon tribün bilet fiyatı: 5 bin 838 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 3 bin 689 TL - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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