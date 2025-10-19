Haberler

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Düzeleceğimize inanıyoruz'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Düzeleceğimize inanıyoruz'
Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, Samsunspor'a kaybettikleri maç sonrası takımın eksiklikleri üzerine çalıştıklarını belirterek, oyuncularına güven duyduğunu ifade etti. Ayrıca, uyumsuzluk olmadığını ve gelecekte daha iyi günlere ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Rakiplerimizin kazandığı haftada kaybetmek kötü oldu. Eminim teknik heyetimiz, oyuncularımız eksik olan ve hatalı olan yerleri çalışıyorlardır. Düzeleceğimize inanıyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum" dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında evinde Samsunspor'a 3-1'lik sonuçla yenildi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Centilmence bir maç olduğu için Samsunspor yönetimine, teknik heyetine ve futbolculara teşekkür ederiz. Samsunspor iyi bir takım. Bizim hala eksiklerimiz var, çalışmamız lazım. Rakiplerimizin kazandığı haftada kaybetmek kötü oldu. Eminim teknik heyetimiz, oyuncularımız eksik olan ve hatalı olan yerleri çalışıyorlardır. Düzeleceğimize inanıyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Biz lige bu oyuncu grubu ile devam edeceğiz. Yeni bir teknik heyetimiz var. Hocamız yeni. Muhakkak bir adaptasyon süreci oluyor. Ama genel anlamda ilk ve son 15 dakikadaki oyun takımımızın gergçek gücünü de gösteriyor. Bu takım çalışarak daha iyi olacak. Önümüzdeki hafta Fatih Karagümrük ile karşılaşacağız. Artık o maça bakacağız. Milli arada 10 gün kampa girdik. Yeni hocamız kampın ikinci dönemine katıldı. Trabzonspor maçının ilk yarısında göze hoş gelen bir oyun oynamıştık. Her maçı kendi içinde değerlendirmekte fayda var" diye konuştu.

Takım içinde uyumsuzluk olup olmadığı konusunda gelen soru üzerine başkan Nurettin Açıkalın, "Oyuncularımızın kendi içlerinde bir problemleri yok. Geçen sene bazı sorunlar yaşanmıştı ama bu sezon öyle bir durum yok. Oyuncu grubumuzun birçoğu yeni. Şansız bir dönemden de geçiyoruz. Futbol şansının da yanımızda olmadığını düşünüyorum. Ama bu günler geçecek. Buna da eminim. Yeniden güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum" diye cevapladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
