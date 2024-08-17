Kayserispor Başkanı Ali Çamlı istifa etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı,Sivasspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından "Bu kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek görevinden istifa etti.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 1-0 öne geçmesine rağmen sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'da maçın hemen ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.
BAŞKAN İSTİFA ETTİ
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, görevini bıraktı. Çamlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifasını dile getirdi.
"HODRİ MEYDAN"
Çamlı sözlerinin devamında, "Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan! Yüzleri varsa çağrıma dönerler" ifadelerini kullandı.