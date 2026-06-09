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Kayserispor'a ağır fatura

Kayserispor'a ağır fatura
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Süper Lig'de küme düşen Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 14 farklı müsabakada saha olayları, usulsüz seyirci alımı ve kötü tezahürat gibi ihlaller nedeniyle toplam 8 milyon 70 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 14 maçta ceza aldı.

2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ve sezon sonunda küme düşen takımlar arasında yer alan Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 14 müsabakada para cezası, hak mahrumiyeti ve bilet bloke cezası aldı. En ağır cezayı sahasında oynadığı Çaykur Rizespor maçı sonrasında alan sarı kırmızılı ekip, toplam 8 milyon 70 bin Türk Lirası tutarında cezaya maruz kaldı. Kayserispor, PFDK'dan saha olayları, kötü ve çirkin tezahürat, talimatlara aykırı hareket, stada biletsiz seyirci almak, hak mahrumiyeti gibi maddelerden ceza aldı. Kayserispor'un ceza aldığı maçlar ve içeriği şöyle:

1- Kayserispor-Konyaspor: 220 bin TL

(taraftarlarının neden olduğu saha olayları)

2- Kayserispor-Eyüpspor: 1 milyon 110 bin TL

(stadyuma usulsüz seyirci alınması, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması)

3- Kayserispor-Ç.Rizespor: 2 milyon 10 bin TL

(çirkin ve kötü tezahürat, stadyuma usulsüz seyirci alınması, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılması)

4- Kayserispor-Fenerbahçe: 820 bin TL

(stadyuma usulsüz seyirci alınması, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması)

5- Kasımpaşa-Kayserispor: 160 bin TL

(çirkin ve kötü tezahürat)

6- Kayserispor-Karagümrük: 560 bin TL

(stadyuma usulsüz seyirci alınması, antrenör Muhammed Türkmen)

7- Kayserispor-Trabzonspor: 1 milyon 220 bin

(stadyuma usulsüz seyirci alınması, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, akreditasyon kural ihlali)

8- Kayserispor-Antalyaspor: 300 bin TL

(Akreditasyon ihlali),

9- Kayserispor-Göztepe: 40 bin TL

(Akreditasyon ihlali)

10- Kayserispor-Kocaelispor: 1 milyon 180 bin TL

(taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, stadyuma usulsüz seyirci alınması)

11- Kayserispor-Gaziantep FK: 40 bin TL

(Akreditasyon ihlali)

12- Kayserispor-Kasımpaşa: 340 bin TL

(taraftarlarının neden olduğu saha olayları, akreditasyon ihlali),

13- Karagümrük-Kayserispor: 40 bin TL

(Akreditasyon ihlali)

14- Göztepe-Kayserispor: 40 bin TL

(Akreditasyon ihlali) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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