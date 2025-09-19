Kayserispor, 27 Kişilik Kadrosunu TFF'ye Bildirdi

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 27 kişilik futbolcu kadrosunu bildirdi.

Süper Lig takımları, 2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kullanacağı 27 kişilik kadroyu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Birinci Transfer Tescil dönemi sonrası Kayserispor da, 27 kişilik A Takım oyuncu listesini Federasyona gönderdi. Gönderilen listede Ali Karimi ve Yaw Ackah yer almadı. Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede 12 yabancı futbolcu, 15 yerli futbolcu yer aldı.

Sarı-kırmızılıların TFF'ye bildirdiği isimler ise şu şekilde;

"Aaron Opoku, Abdulsamet Burak, Arif Kocaman, Bilal Bayazıt, Burak Kapacak, Carlos Mane, Deniz Eren Dönmezler, Dorukhan Tokgöz, Furkan Soyalp, German Onugkha, Gideon Jung, İndrit Tuci, Joao Mendes, Kayra Cihan, Laszlo Benes, Lionel Carole, Mehmet Eray Özbek, Miguel Cardoso, Necip Özer, Nurettin Korkmaz, Onurcan Piri, Necip Özer, Ramazan Civelek, Majid Hosseini, Stefano Denswill, Talha Sarıaslan, yiğit Emre Çeltik ve Youssef Bennasser." - KAYSERİ