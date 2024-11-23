Üye Girişi
Haberler

Kayserispor 1-3 Fenerbahçe: İlk Yarının Sonucu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. İlk yarıda Tadic ve Oğuz Aydın'ın golleriyle Fenerbahçe üstünlük sağladı. Kayserispor'un tek golü ise Djiku'nun ters vuruşuyla geldi.

- Trendyol Süper Lig : Kayserispor : 1 - Fenerbahçe : 3 (İlk yarı)

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Kostic'in, Gökhan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 0-1

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

15. dakikada Fred'in pasında topla buluşan ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

24. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından topla buluşan Fred'in vuruşunu kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

44. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında kale önünde Djiku ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Carol, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal, Baran Ali, Cardoso, Ramazan, Bahoken

Yedekler: Onurcan, Şamil, Ali Karimi, Nazon, Uzodimma, Arif, Boa Morte, Nurettin, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartu, Becao, Szymanski

Teknik Direktör: Jose Morinho

Goller: Tadic (dk. 7 pen.), Oğuz Aydın (dk. 15, dk. 26), (Fenerbahçe), Djiku (dk. 44 k.k.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ramazan, Baran Ali (Kayserispor), Djiku (Fenerbahçe)

Kayserispor 1-3 Fenerbahçe: İlk Yarının Sonucu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Spor
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

Terör örgütünün acımasızlığının en net kanıtı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
Yerine kayyum atanan DEM Partili Birsen Orhan, gözaltına alındı

Yerine kayyum atanan belediye başkanı gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cumartesi hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bodrumspor Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bodrumspor Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (BODRUMSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.