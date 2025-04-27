Kayserili Sporcular Yozgat'ta Karate Başarılarıyla Türkiye Birinciliği'ne Gidecek

Yozgat'ta yapılan Okul Sporları Karate Küçükler-Yıldızlar Karate Grup Müsabakalarında derece yapan Kayserili 6 sporcu, 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kayserili sporcular; Yozgat'ta yapılan Okul Sporları Karate Küçükler-Yıldızlar Karate Grup Müsabakalarında 1 altın, 5 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı. Derece elde eden 6 sporcu, 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanmış oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve Antrenörleri Fatih Güneş, Hüseyin Kiraz ve Mustafa Yıldız'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi. Yozgat'ta dereceye giren Kayserili sporcular şöyle;

Sırac Güncü Küçükler Kata altın madalya

Emirhan Demir Yıldızlar 54 Kg Kumite bronz madalya

Ahmet Talha Aykaş Yıldızlar 58 Kg Kumite bronz madalya

Kevser Sude Taşkın* Yıldızlar Kata bronz madalya

Asude Birtek Yıldızlar 32 Kg bronz madalya

Elif Başel* Yıldızlar 48 Kg Kumite bronz madalya - KAYSERİ