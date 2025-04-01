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Kayserili Sporcular Okul Sporları Karate Türkiye Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı

Kayserili Sporcular Okul Sporları Karate Türkiye Şampiyonası'nda 4 Madalya Kazandı
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Bartın'da düzenlenen Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği'nde Kayserili sporcular 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakalarında yarışan Kayserili sporcular 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Okul Sporları Karate Gençler A-B Türkiye Birinciliği müsabakaları Bartın'da yapıldı. Müsabakalarda yarışan Kayserili sporcular farklı kategorilerde 1 gümüş, 3bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Gümüş madalya Genç B 59 Kg Kumite dalında yarışan Eslem Özbek'ten geldi. Genç B 55 Kg Kumitede Mahmut Arslan, Genç A 68 Kg Kumitede Kaan Kandemir ve Genç A 66 Kg Kumite dalında Fatma Koçak ise yarışmalardan bronz madalya ile ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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