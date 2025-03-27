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Kayserili Sporcular İşitme Engelliler Taekwondo Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Kayserili Sporcular İşitme Engelliler Taekwondo Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı
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Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Kayserili sporcular, 2 gümüş ve 5 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Kayserili sporcular İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Antalya'da yapıldı. Şampiyonada Kayserili sporcular Poomse ve Kyorogi 2 gümüş, 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Derece elde eden sporcular ve mücadele ettikleri dallar ise şu şekilde:

Müsabaka Dalında

80 Kg. Yasin Çimen Türkiye ikincisi

67 Kg. Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi

58 Kg. Berat Bektaş Türkiye üçüncüsü

Ferdi Pommse Dalında

Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü

Ferdi Pommse Dalında

Merve Çimen Türkiye üçüncüsü

Pommse Pairde Dalında

Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü

Berat Bektaş Türkiye üçüncüsü - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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