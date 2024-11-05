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Kayserili Sporcular Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Kayserili Sporcular Avrupa Şampiyonası'na Hazır
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Kayseri'den 3 milli sporcu, 7-14 Kasım tarihlerinde Priştine'de düzenlenecek Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'na katılacak. Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında dünya ve Avrupa şampiyonları da bulunuyor.

Kayserili 3 milli sporcu, 7-14 Kasım tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştine'de yapılacak Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kayseri İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya gidecek 18 kişilik kafilede, 2023-2024 dünya şampiyonu Gülistan Turan, 2023 dünya şampiyonu Sercan Koç, 2023 Avrupa şampiyonu Ezgi Keleş'te yer alıyor.

Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz'ün nezaretinde Kosova'ya gidecek kafile, müsabakalarda Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek için ter dökecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Muaythai Milli Takımı'nda yer alan sporculara başarılar diledi.

Gelecek yıl yapılacak ulusal ve uluslararası faaliyetlerin hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Ulu, "Emek ve gayretlerini esirgemeyen kıymetli antrenörlerimize, çalışkan, azimli ve bayrak sevdalısı sporcularımıza, her konuda desteklerini esirgemeyen Halil Demir hocamıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye Muaythai Federasyon başkanlığı seçiminde göreve devam edecek Hasan Yıldız başkanıma, federasyon yönetim kuruluna ve federasyonumuza başarılar diliyorum. Türk sporu için bütün enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor
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