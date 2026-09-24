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Kayseri'yi temsil eden sporcu Ahmet Turan Çiftçi Trap Türkiye Şampiyonu oldu

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Kayseri'yi temsil eden sporcu Ahmet Turan Çiftçi Trap Türkiye Şampiyonu oldu
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Konya'da 18-20 Eylül'de düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi'nde Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Turan Çiftçi şampiyon oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörlerini tebrik etti.

Konya'da 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi'nde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Turan Çiftçi, gösterdiği başarılı performansla Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya, 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Trap Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Yıldızlar Kategorisi müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kayseri Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ahmet Turan Çiftçi, başarılı atışlarıyla zirveye çıkarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Elde ettiği dereceyle Kayseri'ye büyük gurur yaşatan Ahmet Turan Çiftçi'yi tebrik ediyor, başarıda emeği bulunan antrenörlerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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